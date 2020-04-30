В Башкирии в период самоизоляции усилят контроль над прибывшими из других стран и регионов
На оперативном совещании в правительстве Башкирии 30 апреля Радий Хабиров попросил людей, которые возвращаются из крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, а также тех, кто контактировал с больными коронавирусом, остаться дома.
- Над ними нужно усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. Я публично заявляю, что к тем людям, что попали в этот список [прибывших из-за рубежа или Москвы], будут приходить два или даже три раза с проверками. Каждый их выход – это проблема, - сказал Хабиров.
Глава региона попросил «понять нас» и просто пережить этот период жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU