2020-04-30T12:43:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии в период самоизоляции усилят контроль над прибывшими из других стран и регионов

Об этом глава региона заявил на оперативном совещании
Эльвина АПАРИНА
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-Каждый их выход – это проблема, - сказал Хабиров.-Каждый их выход – это проблема, - сказал Хабиров.Фото: Рустем АХУНОВ
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии 30 апреля Радий Хабиров попросил людей, которые возвращаются из крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, а также тех, кто контактировал с больными коронавирусом, остаться дома.

- Над ними нужно усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. Я публично заявляю, что к тем людям, что попали в этот список [прибывших из-за рубежа или Москвы], будут приходить два или даже три раза с проверками. Каждый их выход – это проблема, - сказал Хабиров.

Глава региона попросил «понять нас» и просто пережить этот период жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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