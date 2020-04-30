В Башкирии в период самоизоляции усилят контроль над прибывшими из других стран и регионов

30 Апр 2020 2020-04-30T12:43:53+03:00

-Каждый их выход – это проблема, - сказал Хабиров. Фото: Рустем АХУНОВ

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии 30 апреля Радий Хабиров попросил людей, которые возвращаются из крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, а также тех, кто контактировал с больными коронавирусом, остаться дома.

- Над ними нужно усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. Я публично заявляю, что к тем людям, что попали в этот список [прибывших из-за рубежа или Москвы], будут приходить два или даже три раза с проверками. Каждый их выход – это проблема, - сказал Хабиров.

Глава региона попросил «понять нас» и просто пережить этот период жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU