2020-04-30T10:19:52+03:00
Общество

Собственных запасов продовольствия в Башкирии хватит на пять месяцев

В Курултае озвучили данные о продуктовой кубышке республики
Рустем АХУНОВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В парламенте Башкирии заявили, что запасов продовольствия в регионе хватит на пять месяцев.

В связи с ситуацией пандемии коронавируса, многие жители Башкирии начали беспокоиться за то, что в регионе может не хватить запасов продуктов питания. В правительстве республики призвали всех сохранять спокойствие.

По словам спикера Курултая республики Константина Толкачева, запасов продовольствия при наличии текущего спроса хватит на 155 дней.

- Задержек по поставке нет, проблем с передвижением грузовиков торговых сетей нет. С режимом самоизоляции фиксируется снижение потока покупателей, - отметил Толкачев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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