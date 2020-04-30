Собственных запасов продовольствия в Башкирии хватит на пять месяцев
В парламенте Башкирии заявили, что запасов продовольствия в регионе хватит на пять месяцев.
В связи с ситуацией пандемии коронавируса, многие жители Башкирии начали беспокоиться за то, что в регионе может не хватить запасов продуктов питания. В правительстве республики призвали всех сохранять спокойствие.
По словам спикера Курултая республики Константина Толкачева, запасов продовольствия при наличии текущего спроса хватит на 155 дней.
- Задержек по поставке нет, проблем с передвижением грузовиков торговых сетей нет. С режимом самоизоляции фиксируется снижение потока покупателей, - отметил Толкачев.
ИСТОЧНИК KP.RU