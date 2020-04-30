«Шансов на жизнь практически нет»: стало известно состояние парня из Башкирии, который не может получить лечение в больнице

30 Апр 2020 2020-04-30T09:36:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сестра 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Башкирии рассказала о его состоянии.

Напомним, что молодой человек из Стерлитамака страдает от опухоли мозга. Несколько недель назад ему резко стало хуже, но получить помощь медиков он так и не смог. Дело в том, что провести операцию тогда могли только в РКБ Куватова, которая закрыта на карантин по коронавирусу. Со временем Ранэлю стало только хуже, он впал в кому, и сейчас парня не могут привезти в Уфу из-за его тяжелого состояния.

Сегодня сестра Ранэля рассказала о состоянии брата. Напомним, что в минувший вторник ее и еще нескольких активистов задержали в Уфе - молодые люди вышли на митинг с требованием помочь Ранэлю.

- Состояние крайне тяжелое. Глубокая кома без какой-либо динамики. Шансов на жизнь практически нет, но мы обязаны бороться до конца. Реаниматолог сказал, что они надеется и не опускают руки, - сообщила девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU