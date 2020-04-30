Радий Хабиров подписал указ о выдаче единовременных выплат: кто сможет получить

30 Апр 2020 2020-04-30T08:47:01+03:00

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Глава Башкирии подписал указ о выдаче единовременных выплатах соцработникам и учителям.

Согласно тексту документа, который опубликован на сайте нормативно-правовой информации, на единовременную финансовую помощь смогут рассчитывать учителям и соцработники, которые проработали в условиях карантина по коронавирусу не менее 14 дней.

Таким образом, выплаты предназначены для работников госведомств соцобеспечения минтруда (которые работали с 11 апреля), госучреждений с круглосуточным пребыванием учеников минобразования (с 20 апреля), работников республиканского дома ребенка минздрава (с 21 апреля). Размер единовременной выплаты составит 15 тысяч рублей. Персонал, который обеспечивал работу бюджетного учреждения (здесь, по всей видимости, имеется ввиду обслуживающий персонал - водители, повара и уборщики) получат по 5 тысяч рублей.

Если в учреждениях, где работали бюджетники, был выявлен подтвержденный случай коронавируса, то выплаты всем категориям работников увеличат до 25 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU