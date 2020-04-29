«Салават Юлаев» не стал продлевать контракт с тренером, который два года подряд выводил команду в плей-офф

29 Апр 2020 2020-04-29T16:39:41+03:00

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«Салават Юлаев» решил отказаться от услуг Николая Цулыгина в качестве главного тренера команды.

Как сообщает портал «Горобзор» со ссылкой на собственный источник, сегодня состоялся совет директоров клуба, на котором обсуждалось дальнейшей развитие команды, в том числе кадровые перестановки.

Так, на своих местах остались генеральный директор Александр Курносов и спортивный директор Василий Чижов. Продлевать контракт с Николаем Цулыгиным по неизвестным пока причинам не решились.

Примечательно, что Цулыгин за двухлетнюю карьеру главного тренера команды дважды выводил «Салават Юлаев» в плей-офф кубка Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU