2020-04-29T16:39:41+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» не стал продлевать контракт с тренером, который два года подряд выводил команду в плей-офф

Совет директоров команды решился на кадровые изменения
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Салават Юлаев» решил отказаться от услуг Николая Цулыгина в качестве главного тренера команды.

Как сообщает портал «Горобзор» со ссылкой на собственный источник, сегодня состоялся совет директоров клуба, на котором обсуждалось дальнейшей развитие команды, в том числе кадровые перестановки.

Так, на своих местах остались генеральный директор Александр Курносов и спортивный директор Василий Чижов. Продлевать контракт с Николаем Цулыгиным по неизвестным пока причинам не решились.

Примечательно, что Цулыгин за двухлетнюю карьеру главного тренера команды дважды выводил «Салават Юлаев» в плей-офф кубка Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Салават Юлаев» не стал продлевать контракт с тренером, который два года подряд выводил команду в плей-офф
Родственников 19-летнего умирающего парня от опухоли мозга из Башкирии наказали за митинг
После общения с лже-сотрудником банка уфимка потеряла с карты полмиллиона рублей
Телеканал «Вся Уфа» проведет в прямом эфире телемарафон в честь 75-летия Дня Победы
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
Ксения Собчак рассказала, почему согласилась провести онлайн-форум в Башкирии
В Башкирии 19-летний парень, умирающий от опухоли головного мозга, впал в кому
«Хотим осадить злопыхателей!»: в минздраве Башкирии опровергли информацию о развитии «сценария с РКБ» в белебеевской больнице
ООО «БашРТС» призывает своевременно оплачивать полученные коммунальные ресурсы
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 29 апреля
В Башкирии сообщают о запрете продажи алкоголя до конца майских праздников – власти прокомментировали слухи
О городе, о доблести, о славе
В Уфе разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика
Потребители вправе самостоятельно принять решение об отключении отопления