В Башкирии следователи раскрыли жестокое убийство 15-летней девушки, совершенное 14 лет назад

29 Апр 2020 2020-04-29T17:59:02+03:00

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В Башкирии следователи раскрыли запутанное и жестокое преступление, произошедшее 14 лет назад в Белокатайском районе. В 2006 году там пропала 15-летняя девушка, и лишь через неделю ее истерзанный труп обнаружили случайные прохожие в овраге за деревней. Оказалось, что неизвестный мужчина поймал подростка, избил ее и изнасиловал, а потом убил и спрятал тело, после чего пустился в бега.

По горячим следам задержать преступника не удалось, и лишь в 2019 году экспертам-криминалистам удалось сопоставить биологические следы, найденные тогда на месте преступления, с данными 31-летнего мужчины, отбывающего наказание за кражу.

- После предъявления обвинения и допроса мужчина признал свою вину. Уголовное дело по статья «Убийство» и «Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней потерпевшей» будет направлено в суд. – сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

ИСТОЧНИК KP.RU