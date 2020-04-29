Родственников 19-летнего умирающего парня от опухоли мозга из Башкирии наказали за митинг

29 Апр 2020 2020-04-29T16:37:14+03:00

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28 апреля родственники 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака, которого не принимали в больницу из-за коронавируса, пошли на крайние меры и устроили пикет возле Белого дома, а затем у здания минздрава. Как ранее сообщала «КП – Уфа», сестру, волонтера и друзей Ранэля задержала полиция, на них составили акты.

Сегодня 29 апреля стало известно, что сестру парня Ралину признали виновной за организацию митинга, сообщили в Кировском районном суде. Суд назначил устное предупреждение Ралине Шамсутдиновой по причине «малозначительного правонарушения».

Также на Ралину, волонтера Регину Биргулиеву и еще пятерых участников митинга полиция составила протоколы за нарушение «самоизоляции» (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП). Эти дела суд рассмотрит в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU