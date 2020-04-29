Молодой уфимец погиб в собственном погребе, придавленный бетонной стеной

29 Апр 2020 2020-04-29T18:49:01+03:00

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Накануне, 28 апреля, в садовом товариществе под Уфой произошла трагедия: там погиб 32-летний уфимец, когда расширял собственный погреб. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», парень залез в погреб и начал копать яму, когда на него рухнуло бетонное перекрытие, придавив несчастного своей массой. Друзья мужчины попытались помочь ему и приподнять бетонный массив, но у них ничего не вышло. Приехавшим медикам и спасателям оставалось только зафиксировать смерть мужчины.

Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства несчастного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU