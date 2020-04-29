Телеканал «Вся Уфа» проведет в прямом эфире телемарафон в честь 75-летия Дня Победы

29 Апр 2020 2020-04-29T15:16:23+03:00

О том, что ждет телезрителей в этот знаменательный день «Комсомолке» рассказал генеральный директор телекомпании Азамат Альмухаметов

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Телеканал «Вся Уфа» планирует провести масштабный телемарафон в честь Дня Победы. Он пройдет 9 мая с 9:00 часов утра до 18:00. Это 9 часов эфира! В этот день эфир канала будет посвящен подвигу ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной.

В беседе с «Комсомолкой» генеральный директор телеканала «Вся Уфа» рассказал, что ждет телезрителей и почему нужно обязательно подключиться к телемарафону. А можно даже принять участие.

- Я считаю, что этот праздник для всех жителей нашей страны – самый ценный и важный. Ведь в каждой семье есть дед или прадед, у которого есть своя история. Некоторые из них мы и покажем в эфире нашего телеканала, - говорит Азамат Альмухаметов. – Коллектив у нас молодой, творческий, мы всегда активно принимали участия в праздничных мероприятиях. Конечно, сейчас режим самоизоляции и он внес свои коррективы в наш эфир. Так родилась идея провести телемарафон.

ИСТОЧНИК KP.RU