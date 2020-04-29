После общения с лже-сотрудником банка уфимка потеряла с карты полмиллиона рублей

29 Апр 2020 2020-04-29T16:04:31+03:00

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Накануне в полицию обратилась 44-летняя уфимка с заявлением, что с ее карты похитили крупную сумму денег. По данным источника «КП-Уфа», женщина рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина и, представившись сотрудником банка, заявил, что служба безопасности решила уберечь ее деньги от мошенников. Для этой процедуры нужно всего лишь назвать номер карты и трехзначный код на обратной ее стороне. Доверчивая женщина назвала все данные, после чего лишилась 580 тысяч, которые копила несколько лет. Поняв, что ее обманули, уфимка обратилась в полицию.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняется личность подозреваемого. На данный момент установлено, что звонок был совершен с абонентского номера, зарегистрированного в Москве, -сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU