В Башкирии 25-летний парень жестоко надругался над своей зрелой подругой

29 Апр 2020 2020-04-29T20:14:30+03:00

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Совсем не такого завершения вечера ожидала 44-летняя жительница села Татар-Улканово в Туймазинском районе Башкирии, когда приглашала к себе в гости безработного 25-летнего знакомого. Сельчанка ждала романтики и душевных разговоров, а ухажер напился и изнасиловал ее, после чего поспешил скрыться с места преступления. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», все произошло вечером 27 апреля, а насильник был ранее судим за кражу.

Позже молодого мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали и доставили в районный следственный отдел для дачи показаний.

ИСТОЧНИК KP.RU