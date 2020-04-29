В Башкирии 25-летний парень жестоко надругался над своей зрелой подругой
Пьяного насильника задержали и доставили в следственный отдел
Фото: Рустем АХУНОВ
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Совсем не такого завершения вечера ожидала 44-летняя жительница села Татар-Улканово в Туймазинском районе Башкирии, когда приглашала к себе в гости безработного 25-летнего знакомого. Сельчанка ждала романтики и душевных разговоров, а ухажер напился и изнасиловал ее, после чего поспешил скрыться с места преступления. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», все произошло вечером 27 апреля, а насильник был ранее судим за кражу.
Позже молодого мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали и доставили в районный следственный отдел для дачи показаний.
ИСТОЧНИК KP.RU