2020-04-29T14:04:37+03:00
Общество

В Башкирии 19-летний парень, умирающий от опухоли головного мозга, впал в кому

Об этом сообщили его родственники в социальных сетях
Инга НОВИЦКАЯ
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Врачи делают все возможное, чтобы спасти молодого парняВрачи делают все возможное, чтобы спасти молодого парня
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19-летнему Ранэлю Шамсутдинову из Стерлитамака, страдающему злокачественной опухолью головного мозга, становится все хуже: ранее его сестра сообщила, что парня поместили в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких, а позже выяснилось, что Ранэль впал в кому. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние молодого человека, снять отек головного мозга, только тогда его можно будет оперировать.

Вчера родственников Ранэля арестовали за нарушение самоизоляции возле здания министерства здравоохранения: в Уфу они приехали, чтобы просить о помощи. В тот же день в Салават прибыла санавиация, все надеялись, что парня можно будет перевезти в Уфу на операцию, но из-за ухудшения состояния он оказался нетранспортабелен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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