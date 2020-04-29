В Башкирии 19-летний парень, умирающий от опухоли головного мозга, впал в кому

29 Апр 2020 2020-04-29T14:04:37+03:00

Изменить размер текста: A A

19-летнему Ранэлю Шамсутдинову из Стерлитамака, страдающему злокачественной опухолью головного мозга, становится все хуже: ранее его сестра сообщила, что парня поместили в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких, а позже выяснилось, что Ранэль впал в кому. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние молодого человека, снять отек головного мозга, только тогда его можно будет оперировать.

Вчера родственников Ранэля арестовали за нарушение самоизоляции возле здания министерства здравоохранения: в Уфу они приехали, чтобы просить о помощи. В тот же день в Салават прибыла санавиация, все надеялись, что парня можно будет перевезти в Уфу на операцию, но из-за ухудшения состояния он оказался нетранспортабелен.

ИСТОЧНИК KP.RU