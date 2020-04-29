«Хотим осадить злопыхателей!»: в минздраве Башкирии опровергли информацию о развитии «сценария с РКБ» в белебеевской больнице
В Башкирии продолжают обсуждать ситуацию в центральной районной больнице Белебея, закрытой на карантин из-за вспышки коронавируса. Сообщалось, что заражены и пациенты, и врачи, а СМИ делали прогнозы о повторении сценария с РКБ, где произошло массовое заражение коронавирусом. На очередном брифинге в Минздраве Башкирии опровергли эту информацию.
- В больнице сейчас проводятся карантинные мероприятия. Количество пациентов составляет 40 человек, часть из которых уже готовы к выписке. Все контактные лица также были вовремя выявлены, поэтому никакого драматического сценария развития и тем более нарушения мер эпидемической безопасности в больнице нет, - подчеркнул Максим Забелин.
Также министр здравоохранения республики заверил, что в больнице есть необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты, а все жители Белебеевского района в любой момент могут получить необходимую медицинскую помощь без каких-либо ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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