«Хотим осадить злопыхателей!»: в минздраве Башкирии опровергли информацию о развитии «сценария с РКБ» в белебеевской больнице

29 Апр 2020 2020-04-29T13:14:06+03:00

В больнице есть необходимый запас лекарств и защитных масок и костюмов Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Башкирии продолжают обсуждать ситуацию в центральной районной больнице Белебея, закрытой на карантин из-за вспышки коронавируса. Сообщалось, что заражены и пациенты, и врачи, а СМИ делали прогнозы о повторении сценария с РКБ, где произошло массовое заражение коронавирусом. На очередном брифинге в Минздраве Башкирии опровергли эту информацию.

- В больнице сейчас проводятся карантинные мероприятия. Количество пациентов составляет 40 человек, часть из которых уже готовы к выписке. Все контактные лица также были вовремя выявлены, поэтому никакого драматического сценария развития и тем более нарушения мер эпидемической безопасности в больнице нет, - подчеркнул Максим Забелин.

Также министр здравоохранения республики заверил, что в больнице есть необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты, а все жители Белебеевского района в любой момент могут получить необходимую медицинскую помощь без каких-либо ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU