2020-04-29T13:17:37+03:00
Общество

В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 29 апреля

Сейчас в республике 691 подтвержденный случай заражения коронавирусом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По состоянию на 29 апреля коронавирусом в Башкирии заразился 691 человекПо состоянию на 29 апреля коронавирусом в Башкирии заразился 691 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минздрав Башкирии представил информацию о том, в каких городских и районных больницах лежат зараженные коронавирусом. В настоящий момент на госпитализации находятся 357 человек. Рассказываем, где именно.

Больше всего госпитализированных в Уфе - 244 человека. Они проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице (43 пациентов), больнице №8 (51), РКБ имени Куватова (11), больнице Демского района (31), ГКБ №5 (46), Клинике БГМУ (59), а также в Республиканском кардиологическом центре (1), больницах №18 (1) и №13 (1).

Второй по численности заболевших - Белебеевский район. В ЦРБ находятся 32 больных. 12 человек лежат в городской больнице Нефтекамска, 10 - в Туймазинской ЦРБ, 8 - в Бирской, 7 - в центральной городской больнице Кумертау. В Белорецкий и Исянгуловской ЦРБ по шесть инфицированных. В больнице №2 города Стерлитамака лечатся пятеро. В РКИБ Стерлитамака и Мелеузовской ЦРБ - четверо. По три пациента находятся под наблюдением врачей в городской больнице Салавата и ГБ №4 Стерлитамака, по два - в ГБ №1 Октябрьского, а также в Чишминской и Месягутовской ЦРБ.

В семи больницах лечат по одному пациенту: в ЦГБ Аскинского района и в ЦРБ Баймакского, Давлекановского, Дюртюлинского, Ермекеевского, Кушнареноковского и Учалинского районов.

Напомним, всего в Башкирии подтверждено 691 случай заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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