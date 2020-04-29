2020-04-29T14:40:54+03:00
Общество

Ксения Собчак рассказала, почему согласилась провести онлайн-форум в Башкирии

Известная журналистка и ведущая выступила на мероприятии модератором
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Собчак посетила УфуСобчак посетила УфуФото: Борис КУДРЯВОВ
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Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему согласилась провести в Башкирии онлайн-форум «Мир после коронавируса». На мероприятии обсуждалось влияние пандемии на общество и экономику. Известная журналистка выступила на площадке модератором. В интервью «РБК-Уфа» она поделилась, что решилась приехать в Уфу после того, как ознакомилась со списком спикеров.

«Меня, действительно, потрясла грандиозность задумки, потому что когда я увидела список спикеров, я поняла, что мне это интересно, что я готова прилететь в Уфу ради такого большого события. Потому что размышлять будут звезды мировой величины, например, автор книги «Черный лебедь». И это потрясающе, что такого масштаба люди будут заявлять свои позиции», – рассказала Собчак изданию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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