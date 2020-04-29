В Уфе разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика

29 Апр 2020 2020-04-29T11:52:26+03:00

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И хотя в Башкирии действует режим самоизоляции, при котором детям и подросткам запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых, некоторые ребята продолжают выходить из дома одни и даже пропадают. Так в Уфе разыскивают 12-летнего Илью Домогацкого, который накануне, 28 апреля, вышел из дома и не вернулся обратно. Сейчас мальчика разыскивают волонтеры ПСО «Лиза Алерт» и полицейские.

Приметы: рост 157 см, плотного телосложения, черные волосы, темно-карие глаза.

Был одет: синяя ветровка с надписью «Газпром», черная футболка-поло со светлой вставкой, синие джинсы, черные резиновые сапоги.

Если вам что-то известно о местонахождении Никиты, просьба немедленно сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU