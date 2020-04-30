Житель Башкирии тайно оформил на свою бывшую тещу пять кредитов

30 Апр 2020 2020-04-30T07:28:47+03:00

Узнав про свои долги перед банком, женщина немедленно обратилась в полицию

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Интересный способ расплатиться с долгами выбрал житель Белорецка: он решил взять в кредит в банке, но не на себя, а на бывшую тещу, даже не поставив ее в известность. И хотя с дочерью женщины белоречанин давно разошелся, паспортные данные бывших родственников сохранил, а потому легко оформил пять кредитов в разных банках, и не думая за них расплачиваться.

Каково же было удивление 64-летней женщины, когда ей начали сыпаться сообщения о задолженности из разных банков, поэтому она немедленно обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый задержан, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU