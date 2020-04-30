Житель Башкирии тайно оформил на свою бывшую тещу пять кредитов
Интересный способ расплатиться с долгами выбрал житель Белорецка: он решил взять в кредит в банке, но не на себя, а на бывшую тещу, даже не поставив ее в известность. И хотя с дочерью женщины белоречанин давно разошелся, паспортные данные бывших родственников сохранил, а потому легко оформил пять кредитов в разных банках, и не думая за них расплачиваться.
Каково же было удивление 64-летней женщины, когда ей начали сыпаться сообщения о задолженности из разных банков, поэтому она немедленно обратилась в полицию.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый задержан, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU