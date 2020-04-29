2020-04-29T10:36:27+03:00
Общество

«Одиночество привело к таким последствиям»: в Уфе волонтеры спасают пожилого мужчину

О пенсионере забыли все близкие
Рустем АХУНОВ
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В Уфе волонтеры спасают 85-летнего дедушку, за которым некому ухаживать.

Прямо сейчас о случае известно не так много. Волонтеры сообщества «Старость в радость» сообщили, что в одной из уфимских квартир обнаружили пенсионера 1935 года рождения в очень тяжелом состоянии. Несчастный дедушка был очень истощен, и ему требовалась помощь врачей. Добровольцы вызвали медиков, которые оказали дедушке первую помощь.

- Одиночество привело к таким последствиям, дедушка даже не ходит - коротко сообщил представитель добровольцев.

Сейчас волонтеры собирают помощь от добрых людей, которые готовы пожертвовать деньги на предметы первой необходимости – вещи, подгузники и средства гигиены. Узнать, как вы можете помочь дедушке можно в группе волонтеров. Сейчас пенсионер находится под присмотром врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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