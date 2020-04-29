«Это крик души!»: в Башкирии 19-летнего парня, умирающего от опухоли, подключили к аппарату ИВЛ

29 Апр 2020 2020-04-29T08:22:50+03:00

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Неутешительные новости пришли от родных 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака, который умирает от опухоли головного мозга. Ранэлю стало гораздо хуже, его поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, поскольку самостоятельно дышать ему очень тяжело. Из-за критического состояния парня не смогли перевезти в уфимскую клинику, на что так надеялись его родственники.

- Ранэля оставили в реанимации в Салавата, подключили к аппарату ИВЛ, если поднимется динамика, то будут оперировать, если нет, то…. Это просто крик души! – оставила эмоциональное послание в соцсетях старшая сестра парня.

Напомним, что вчера родные Ранэля даже приехали в Уфу, где вышли на импровизированный митинг с плакатами напротив здания республиканского минздрава. Они требовали спасти умирающего парня, найти врачей и оборудование. В итоге в минздраве пообещали направить в Салават санавиацию, а самих митингующих забрали в отделение полиции, где вменили им нарушение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU