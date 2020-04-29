В Башкирии юный мотоциклист едва не погиб под колесами автомобиля

29 Апр 2020 2020-04-29T08:56:19+03:00

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Вчера днем, 28 апреля, в Мелеузе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, на перекрестке улицы Ленина и бульвара Славы 82-летний водитель «Нивы» решил не уступать дорогу мотоциклу, хотя тот мел преимущество, из-за чего и произошло столкновение. Мотоцикл отбросило в сторону, а 17-летнему водителю (у которого, кстати, отсутствовали права) потребовалась помощь медиков, он получил травмы и ушибы. По факту ДТП начато разбирательство.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых три человека получили травмы, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU