«Многие уже не верят, что есть шанс»: волонтеры рассказали о поисках пропавшего 9-летнего мальчика в Башкирии

29 Апр 2020 2020-04-29T07:46:06+03:00

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В Гафурийском районе Башкирии продолжаются поиски 9-летнего Рустама Ишкулова, который пропал еще неделю назад, 22 апреля. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали, что поиски еще продолжаются, но добровольцев с каждым днем становится все меньше. Кто-то устал бродить по лесу, полному диких голодных зверей и бурелома, а кто-то просто отчаялся найти ребенка живым.

- Возможно, многие просто не верят в то, что есть шанс. При таких сроках пропажи вера в счастливый конец тает с каждым днем. Штаб, такой шумный и многолюдный в первые дни пропажи, опустел и притих. Людей сейчас мало, но есть те, кто не бросил поиск, кто ежедневно выходит на задачи и несмотря на все трудности продолжает искать. И хотя уже нет моральных сил, есть что-то, что не позволяет опустить руки и ежедневно гонит в полных диких зверей лес, в ледяную грязную воду, в топкие залитые поля, - поделились своими переживаниями волонтеры.

В лесу много разлившихся ручьев и диких зверей. Фото: "Лиза Алерт"

Напомним, что Рустам Ишкулов пропал в прошлую среду, когда гостил с родителями у бабушки и дедушки в селе Нижний Ташбукан. Ребенок вышел погулять, и больше его никто не видел. Ситуация осложняется тем, что из-за особенностей развития мальчик не разговаривает. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи ребенка, ход расследования находится на личном контроле главы следственного комитета республики

ИСТОЧНИК KP.RU