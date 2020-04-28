2020-04-28T20:36:54+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски пропавшей без вести 15-летней девочки

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня вечером всю Башкирию облетела новость о пропаже 15-летней девочки из села Новые Лемезы в Иглинском районе республики. Волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа» объявили срочный сбор на поиск. Медлить было нельзя: ребенок нуждался в медицинской помощи.

По данным волонтеров, страдающая психическим расстройством девочка вышла из дома примерно в 13:00 и пропала. Именно поэтому уже вечером поисковики решили срочно выехать на место.

К счастью, история завершилась благополучно – поисковый отряд «Поиск детей – Уфа» сообщает, что ребенок нашелся. Поиски девочки прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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