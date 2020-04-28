В Башкирии прекращены поиски пропавшей без вести 15-летней девочки
Сегодня вечером всю Башкирию облетела новость о пропаже 15-летней девочки из села Новые Лемезы в Иглинском районе республики. Волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа» объявили срочный сбор на поиск. Медлить было нельзя: ребенок нуждался в медицинской помощи.
По данным волонтеров, страдающая психическим расстройством девочка вышла из дома примерно в 13:00 и пропала. Именно поэтому уже вечером поисковики решили срочно выехать на место.
К счастью, история завершилась благополучно – поисковый отряд «Поиск детей – Уфа» сообщает, что ребенок нашелся. Поиски девочки прекращены.
ИСТОЧНИК KP.RU