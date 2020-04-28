В Башкирии бесследно пропала 15-летняя девочка

28 Апр 2020 2020-04-28T20:00:06+03:00

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Сегодня, 28 апреля, стало известно, что в селе Новые Лемезы Иглинского района Башкирии ушел из дома и не вернулся 15-летний подросток. Нигматуллина Айгиза вышла на улицу около 13:00 и не вернулась. Волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа» уточняют, что ребенок нуждается в медицинской помощи. Она страдает психическим расстройством, у девушки уже были случаи эпилептических припадков.

Волонтеры поисковики объявили срочный сбор на поиски. Всех, кто может принять участие в поисках просят приехать в село Новые Лемезы в Иглинском районе Башкирии и подъехать по адресу: улица Центральная 39. Это здание местной школы.

Приметы Айгизы Нигматуллиной: Рост около 160 см., глаза зелёные, среднего телосложения. В день пропажи она была одета в джинсы и джинсовую темную куртку. На голове был платок. В руках была колонка музыкальная.

Всех, кто мог видеть подростка или обладает информацией о ее местонахождении просят позвонить по телефонам:

Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), 8-927-969-89-19 или +7 917 383-56-87.

ИСТОЧНИК KP.RU