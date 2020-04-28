Жительница Уфы попалась на краже мобильного телефона и банковской карты в сауне

28 Апр 2020 2020-04-28T20:06:19+03:00

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На днях полицейские задержали 32-летнюю жительницу Уфы по подозрению в краже мобильного телефона и банковской карты. Злоумышленницу задержали в одной из саун Орджоникидзевского района города. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, похищенное принадлежало безработному горожанину.

По словам собеседника «Комсомолки», сама подозреваемая также нигде официально не работает. Сейчас она находится под подпиской о не выезде. В жилище у женщины провели обыск, а сама неудачливая воровка созналась в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU