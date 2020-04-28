Жительница Уфы попалась на краже мобильного телефона и банковской карты в сауне
С заявлением в полицию обратился безработный житель башкирской столицы
Фото: Рустем Ахунов
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На днях полицейские задержали 32-летнюю жительницу Уфы по подозрению в краже мобильного телефона и банковской карты. Злоумышленницу задержали в одной из саун Орджоникидзевского района города. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, похищенное принадлежало безработному горожанину.
По словам собеседника «Комсомолки», сама подозреваемая также нигде официально не работает. Сейчас она находится под подпиской о не выезде. В жилище у женщины провели обыск, а сама неудачливая воровка созналась в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU