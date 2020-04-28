Ревнивая жительница Башкирии жестоко расправилась с мужем

28 Апр 2020 2020-04-28T19:00:53+03:00

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Накануне в одном из домов города Октябрьский разыгралась семейная драма, в результате которой в городскую больницу привезли мужчину с ранением груди и серьезными повреждениями. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 30-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам собеседника, вскоре задержали и подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Как оказалось, в грудь ножом его ударила супруга, приревновав к кому-то из знакомых. В тот вечер супруги вместе выпивали дома и в какой-то момент семейная посиделка переросла в конфликт.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщает также, что женщина во всем созналась.

ИСТОЧНИК KP.RU