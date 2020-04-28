В Башкирии злоумышленники украли крупную сумму денег у учительницы
Накануне в Нефтекамске произошло очередное электронное мошенничество. На этот раз жертвой злоумышленников стала простая учительница одной из городских школ. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.
По словам собеседника, мошенник действовал по известной схеме. Он заявил, что защитит банковскую карту женщины от посягательств «хакеров» и попросил предоставить ему реквизиты карты. Учительница поверила звонившему и сообщила реквизиты. В итоге она лишилась 350 тысяч рублей.
Поняв, что ее обманули учительница обратилась с заявлением в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU