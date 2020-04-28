В Башкирии злоумышленники украли крупную сумму денег у учительницы

28 Апр 2020 2020-04-28T18:17:39+03:00

На днях женщина обратилась с заявлением в полицию

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Накануне в Нефтекамске произошло очередное электронное мошенничество. На этот раз жертвой злоумышленников стала простая учительница одной из городских школ. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

По словам собеседника, мошенник действовал по известной схеме. Он заявил, что защитит банковскую карту женщины от посягательств «хакеров» и попросил предоставить ему реквизиты карты. Учительница поверила звонившему и сообщила реквизиты. В итоге она лишилась 350 тысяч рублей.

Поняв, что ее обманули учительница обратилась с заявлением в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU