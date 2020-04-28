Жителям Башкирии разрешили свободно ездить в сады и на дачи
Сегодня министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин заявил, что жителям республики можно свободно уезжать в сады и на дачи. В ходе очередного онлайн-форума он заявил, что теперь не нужно регистрировать поездки в загородные дома на сайте «Дорога02».
По словам Разумикина, одно условие для садоводов все-таки останется: с собой обязательно нужно брать документы – паспорт или удостоверение личности и документы на участок. При этом количество поездок больше не ограничивается.
По данным министерства цифрового развития Башкирии всего с 8 апреля на сайте зарегистрировались 400 тысяч автовладельцев, которые совершили более 600 тысяч поездок.
Напомним, в Башкирии с 20:00 31 марта действует режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU