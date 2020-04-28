Житель Башкирии сознался в жестокой расправе над многодетной матерью

28 Апр 2020 2020-04-28T17:21:49+03:00

За свои злодеяния он предстанет перед судом

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В ближайшее время в Башкирии предстанет перед судом житель Салаватского района, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Таким образом в громком деле о смерти матери троих детей будет поставлена точка. Как ранее писала «Комсомолка», 27-летний мужчина досмерти забил женщину и пытался уйти от наказания.

Следствие установило, что подозреваемый забил 32-летнюю мать троих детей Айгуль Галяеву. В тот злополучный день, еще в октябре 2019 года она приехала в деревню Яхино Салаватского района Башкирии. Сама она жительница села Кропачево Челябинской области. Вместе они распивали спиртное. После этих посиделок Айгуль три месяца пролежала в больнице в коме и скончалась 28 января не приходя в сознание.

- Желая избежать наказания, обвиняемый длительное время не признавал свою причастность к совершенному преступлению, выдвигая различные версии, в том числе, о причастности его знакомой к нанесению потерпевшей телесных повреждений, - рассказали в пресс-службе СКР по Башкирии.

В итоге, следователям удалось опровергнуть все версии, выдвигаемые подозреваемым. В итоге, под тяжестью доказательств он написал явку с повинной.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU