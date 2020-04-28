2020-04-28T17:21:49+03:00
Происшествия

Житель Башкирии сознался в жестокой расправе над многодетной матерью

За свои злодеяния он предстанет перед судом
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В ближайшее время в Башкирии предстанет перед судом житель Салаватского района, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Таким образом в громком деле о смерти матери троих детей будет поставлена точка. Как ранее писала «Комсомолка», 27-летний мужчина досмерти забил женщину и пытался уйти от наказания.

Следствие установило, что подозреваемый забил 32-летнюю мать троих детей Айгуль Галяеву. В тот злополучный день, еще в октябре 2019 года она приехала в деревню Яхино Салаватского района Башкирии. Сама она жительница села Кропачево Челябинской области. Вместе они распивали спиртное. После этих посиделок Айгуль три месяца пролежала в больнице в коме и скончалась 28 января не приходя в сознание.

- Желая избежать наказания, обвиняемый длительное время не признавал свою причастность к совершенному преступлению, выдвигая различные версии, в том числе, о причастности его знакомой к нанесению потерпевшей телесных повреждений, - рассказали в пресс-службе СКР по Башкирии.

В итоге, следователям удалось опровергнуть все версии, выдвигаемые подозреваемым. В итоге, под тяжестью доказательств он написал явку с повинной.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Башкирии разрешили свободно ездить в сады и на дачи
Житель Башкирии сознался в жестокой расправе над многодетной матерью
Жителя Башкирии разыскивают за жестокое убийство знакомого
Глава Башкирии высказался за продление режима самоизоляции
В Уфе у Дома республики полиция задержала вышедших на митинг родных умирающего 19-летнего парня
Телемарафон «День Победы» на телеканале «Вся Уфа»
В Башкирии выявили вспышку коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова
В Башкирии увеличилось число «пьяных» ДТП в условиях самоизоляции
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 28 апреля 2020 года
«Решено вызвать санавиацию»: в минздраве Башкирии рассказали, как будут лечить 19-летнего умирающего парня
В Минздраве Башкирии объяснили резкий рост зараженных коронавирусом
В Башкирии 12 пациентов с коронавирусом лежат под аппаратами ИВЛ
Минздрав Башкирии прокомментировал историю умирающего от опухоли мозга 19-летнего парня
Тимур Хакимов топит за МСП и самозанятых
В Башкирии открыли новый корпус районной больницы
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В Башкирии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось на 61 человека
Телеканал БСТ запускает проект «Бессмертный полк. Фотоальбом».
«Хотим вернуться к семьям здоровыми»: вахтовиков из Башкирии удерживают на объекте из-за коронавируса
Ильдар Абдразаков стал папой в пятый раз
В Башкирии нашли тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах
В Уфе на перекрестке столкнулись две легковушки, два человека пострадали
Митрополит Никон призвал верующих Башкирии не ходить на кладбища в родительских день
Власти Башкирии поддержат бизнес на 30 млрд рублей
В Башкирии обнаружили перевернутую лодку пропавших рыбаков
«У Ранэля пошло кровоизлияние в опухоль»: 19-летний парень из Башкирии умирает из-за отсутствия врачей и оборудования
«Не дадим замять ситуацию»: уфимец, обвинивший РКБ в смерти матери от коронавируса, ищет близких других погибших