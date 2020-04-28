2020-04-28T16:06:12+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии разыскивают за жестокое убийство знакомого

Подозреваемый объявлен в федеральный розыск
Павел КРАЙНОВ
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Фото: СКР по БашкирииФото: СКР по Башкирии
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Житель Туймазинского района Башкирии Александр Маслов объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве. Уголовное дело возбудил следком по Башкирии. По версии следствия 44-летний мужчина зарезал своего знакомого.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, все произошло в деревне Новые Балыклы 26 апреля 202 года. Между Александром Масловым и его 33-летним знакомым возникла ссора, когда они вместе находились у подозреваемого дома. В ходе конфликта Маслов ударил оппонента ножом в грудь. Затем он скрылся с места преступления. Теперь его разыскивает полиция и сыщики следкома.

Приметы Александра Маслова: плотного телосложения, рост 175-180 см., на вид 45 лет, глаза голубые. В день исчезновения он был одет в черную куртку, трико темно-синего цвета, коричневые кожаные ботинки, ушел из дома без головного убора.

Особые приметы: носовая перегородка смещена в правую сторону, на подбородке с правой стороны шрам. При себе имел паспорт гражданина РФ, крупную сумму денег, может передвигаться на такси, либо попутным автотранспортом.

Следком по Башкирии просит всех, кто мог видеть похожего на Александра Маслова человека сообщить по телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02 (с мобильного 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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