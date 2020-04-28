2020-04-28T15:35:42+03:00
Политика

Глава Башкирии высказался за продление режима самоизоляции

Радий Хабиров заявил об этом на онлайн-форуме
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

В эти дни в Башкирии проходит международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Известные спикеры рассуждают на тему ближайшего и отдаленного будущего. Со своими соображениями на этот счет выступил и глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона заявил, что общество на сегодняшний день адекватно относится к введенным ограничениям из-за пандемии коронавируса и режима самоизолции. Напомним, в Башкирии он действует с 31 марта 2020 года.

- Мы стали свидетелями некоего общественного договора, когда общество говорит правительству: хорошо, мы идем на эти ограничения, но вы тогда адекватно действуйте, чтобы это все закончилось, создайте условия, чтобы мы прожили в условиях самоограничения, быстрее победите коронавирус, - поделился своим видением Хабиров.

Он отметил, что удержать огромное количество людей в своих квартирах и убедить их соблюдать режим самоизоляции – невероятно сложная задача.

- Люди очень устали и нам действительно надо подумать, как двигаться дальше, сохраняя режим самоизоляции, - заявил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Башкирии разрешили свободно ездить в сады и на дачи
Житель Башкирии сознался в жестокой расправе над многодетной матерью
Жителя Башкирии разыскивают за жестокое убийство знакомого
Глава Башкирии высказался за продление режима самоизоляции
В Уфе у Дома республики полиция задержала вышедших на митинг родных умирающего 19-летнего парня
Телемарафон «День Победы» на телеканале «Вся Уфа»
В Башкирии выявили вспышку коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова
В Башкирии увеличилось число «пьяных» ДТП в условиях самоизоляции
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 28 апреля 2020 года
«Решено вызвать санавиацию»: в минздраве Башкирии рассказали, как будут лечить 19-летнего умирающего парня
В Минздраве Башкирии объяснили резкий рост зараженных коронавирусом
В Башкирии 12 пациентов с коронавирусом лежат под аппаратами ИВЛ
Минздрав Башкирии прокомментировал историю умирающего от опухоли мозга 19-летнего парня
Тимур Хакимов топит за МСП и самозанятых
В Башкирии открыли новый корпус районной больницы
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В Башкирии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось на 61 человека
Телеканал БСТ запускает проект «Бессмертный полк. Фотоальбом».
«Хотим вернуться к семьям здоровыми»: вахтовиков из Башкирии удерживают на объекте из-за коронавируса
Ильдар Абдразаков стал папой в пятый раз
В Башкирии нашли тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах
В Уфе на перекрестке столкнулись две легковушки, два человека пострадали
Митрополит Никон призвал верующих Башкирии не ходить на кладбища в родительских день
Власти Башкирии поддержат бизнес на 30 млрд рублей
В Башкирии обнаружили перевернутую лодку пропавших рыбаков
«У Ранэля пошло кровоизлияние в опухоль»: 19-летний парень из Башкирии умирает из-за отсутствия врачей и оборудования
«Не дадим замять ситуацию»: уфимец, обвинивший РКБ в смерти матери от коронавируса, ищет близких других погибших