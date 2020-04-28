Глава Башкирии высказался за продление режима самоизоляции

28 Апр 2020 2020-04-28T15:35:42+03:00

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В эти дни в Башкирии проходит международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Известные спикеры рассуждают на тему ближайшего и отдаленного будущего. Со своими соображениями на этот счет выступил и глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона заявил, что общество на сегодняшний день адекватно относится к введенным ограничениям из-за пандемии коронавируса и режима самоизолции. Напомним, в Башкирии он действует с 31 марта 2020 года.

- Мы стали свидетелями некоего общественного договора, когда общество говорит правительству: хорошо, мы идем на эти ограничения, но вы тогда адекватно действуйте, чтобы это все закончилось, создайте условия, чтобы мы прожили в условиях самоограничения, быстрее победите коронавирус, - поделился своим видением Хабиров.

Он отметил, что удержать огромное количество людей в своих квартирах и убедить их соблюдать режим самоизоляции – невероятно сложная задача.

- Люди очень устали и нам действительно надо подумать, как двигаться дальше, сохраняя режим самоизоляции, - заявил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU