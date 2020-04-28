В Башкирии выявили вспышку коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова

28 Апр 2020 2020-04-28T14:22:32+03:00

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Сегодня, 28 апреля, в минздраве Башкирии подтвердили, что в ЦРБ города Белебей происходит вспышка коронавирусной инфекции. По данным ведомства, там сейчас находятся 44 зараженных, среди которых есть и врачи. Во время брифинга в минздраве замминистра Ирина Кононова прояснила ситуацию и объяснила, насколько быстро будет распространяться или напротив, спадать заболеваемость в медучреждении.

— Это зависит от того, как медики перемещаются внутри, и от обстановки в больнице. Заражение происходит среди пациентов и медработников, там очаг сохраняется, ситуация такая же, как была в начале в РКБ Куватова. Этот очаг будет все равно устранен, пациентов по выздоровлению будут выписывать, будут приступать к работе новые медики для лечения больных, - подчеркнула Ирина Кононова.

Замминистра также заявила, что поводов для паники нет и ситуация находится под контролем медиков.

Напомним, ранее по похожему сценарию происходила вспышка коронавируса в РКБ имени Куватова.

ИСТОЧНИК KP.RU