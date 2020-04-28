В Башкирии увеличилось число «пьяных» ДТП в условиях самоизоляции
В Башкирии в период действия режима самоизоляции увеличилось количество ДТП с участием пьяных водителей. Об этом на брифинге регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом рассказал главный Госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов. По его словам, в этом году гаишники задержали больше водителей в состоянии алкогольного опьянения, чем в прошлом.
«У нас в республике идет сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, раненых, но за последние дни резко возросло количество ДТП с пьяными водителями. Но мы работаем. Плотность нарядов у нас увеличена. Ситуация в целом под контролем», – сказал Гильмутдинов.
Он также добавил, что на статистику по выявленным пьяным водителям повлияла и самоизоляция. Транспортных средств на дорогах стало меньше, поэтому сотрудникам легче вычислять нетрезвых автомобилистов – они «очень интересно ездят, и инспекторы видят такое издалека».
ИСТОЧНИК KP.RU