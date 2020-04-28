2020-04-28T13:27:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 28 апреля 2020 года

Об этом сообщает Роспотребнадзор республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег ЗолотоФото: Олег Золото
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Сегодня, 28 апреля, во время брифинга в региональном минздраве, Роспотребнадзор по республике сообщил, в каких районах Башкирии есть зараженные новой коронавирусной инфекцией. По данным ведомства, всего диагноз COVID-19 подтвержден у 631 жителя.

На сегодняшний день носителей коронавируса выявили почти во всех районах Башкирии. Наибольшее количество заразившихся в Уфе – 240 человек и в Белебее – 44 человека. По данным Роспотребнадзора, все случаи заражения в Белебее выявлены в ЦРБ.

Также в числе «лидирующих» районов Башкирии по количеству, зараженных Уфимский район – там 33 человека, города Туймазы (20), Нефтекамск (16) и Стерлитамак – там 15 зараженных.

Заболевшие есть также в Кушнаренковском районе (14), городе Октябрьский (13) и по 12 пациентов в Кармаскалинском и Миякинском районах республики. В остальных районах, заболевших менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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