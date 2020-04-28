2020-04-28T13:21:36+03:00
Общество

В Минздраве Башкирии объяснили резкий рост зараженных коронавирусом

Столько подтверждённых случаев инфицирования в республике за сутки не было за все время пандемии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В республике за сутки зафиксирован 61 зараженныйВ республике за сутки зафиксирован 61 зараженныйФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения Башкирии объяснили, почему в республике за минувшие сутки так резко выросло число подтвержденных случаев коронавируса. Напомним, этот показатель увеличился на 61 инфицированного – такого в регионе не было за все время пандемии COVID-19. Общее количество носителей вируса достигло 631 человека.

Данные Минздрава РБ

Данные Минздрава РБ

«Если смотреть на график [динамики заражаемости коронавирусом в Башкирии], мы видим несколько таких пиков. Это связано с увеличением лабораторных исследований. С увеличением охвата у нас будет больше случаев подтвержденных, к этому надо быть готовыми. У нас на сегодняшний день вводятся лаборатории, к 1 мая у нас их будет 15», – пояснила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

По ее словам, среди новых подтвержденных случаев – уже «известные пациенты». Речь идет о тех, кто уже находился на лечении и под подозрением, «контактные либо завозные случаи».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вышедших на митинг родных умирающего 19-летнего жителя Башкирии задержала полиция
Телемарафон «День Победы» на телеканале «Вся Уфа»
В Башкирии выявили вспышку коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова
В Башкирии увеличилось число «пьяных» ДТП в условиях самоизоляции
В каких городах и районах Башкирии есть коронавирус: официальные данные на 28 апреля 2020 года
«Решено вызвать санавиацию»: в минздраве Башкирии рассказали, как будут лечить 19-летнего умирающего парня
В Минздраве Башкирии объяснили резкий рост зараженных коронавирусом
В Башкирии 12 пациентов с коронавирусом лежат под аппаратами ИВЛ
Минздрав Башкирии прокомментировал историю умирающего от опухоли мозга 19-летнего парня
Тимур Хакимов топит за МСП и самозанятых
В Башкирии открыли новый корпус районной больницы
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В Башкирии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось на 61 человека
Телеканал БСТ запускает проект «Бессмертный полк. Фотоальбом».
«Хотим вернуться к семьям здоровыми»: вахтовиков из Башкирии удерживают на объекте из-за коронавируса
Ильдар Абдразаков стал папой в пятый раз
В Башкирии нашли тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах
В Уфе на перекрестке столкнулись две легковушки, два человека пострадали
Митрополит Никон призвал верующих Башкирии не ходить на кладбища в родительских день
Власти Башкирии поддержат бизнес на 30 млрд рублей
В Башкирии обнаружили перевернутую лодку пропавших рыбаков
«У Ранэля пошло кровоизлияние в опухоль»: 19-летний парень из Башкирии умирает из-за отсутствия врачей и оборудования
«Не дадим замять ситуацию»: уфимец, обвинивший РКБ в смерти матери от коронавируса, ищет близких других погибших