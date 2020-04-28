В Минздраве Башкирии объяснили резкий рост зараженных коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T13:21:36+03:00

Столько подтверждённых случаев инфицирования в республике за сутки не было за все время пандемии

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В министерстве здравоохранения Башкирии объяснили, почему в республике за минувшие сутки так резко выросло число подтвержденных случаев коронавируса. Напомним, этот показатель увеличился на 61 инфицированного – такого в регионе не было за все время пандемии COVID-19. Общее количество носителей вируса достигло 631 человека.

Данные Минздрава РБ

«Если смотреть на график [динамики заражаемости коронавирусом в Башкирии], мы видим несколько таких пиков. Это связано с увеличением лабораторных исследований. С увеличением охвата у нас будет больше случаев подтвержденных, к этому надо быть готовыми. У нас на сегодняшний день вводятся лаборатории, к 1 мая у нас их будет 15», – пояснила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

По ее словам, среди новых подтвержденных случаев – уже «известные пациенты». Речь идет о тех, кто уже находился на лечении и под подозрением, «контактные либо завозные случаи».

ИСТОЧНИК KP.RU