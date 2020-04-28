Минздрав Башкирии прокомментировал историю умирающего от опухоли мозга 19-летнего парня

28 Апр 2020 2020-04-28T12:58:50+03:00

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История 19-летнего парня из Стерлитамака Ранэля Шамсутдинова стала известна совсем недавно. Молодой человек нуждался в срочной операции, но из-за отсутствия специалиста в Салавате ее проведение откладывалось. Сестра парня сообщала, что его буквально оставили умирать.

Как сообщает UfacityNews.ru, в минздраве Башкирии рассказали подробности этой истории и прокомментировали обвинения родных в бездействии. Сейчас Ранэль лежит в отделении нейрохирургии в городской больнице Салавата.

- Вся необходимая медицинская помощь оказывается, привлечены специалисты республиканских учреждений. Лечение, обследование, тактика ведения пациента согласовывается посредством телемедицинских консультаций с РКБ Куватова. Вся помощь оказывается бесплатно в рамках Программы госгарантий, - цитирует представителя минздрава Башкирии Тагира Гизатуллина издание UfacityNews.ru.

По словам представителя минздрава, Ранэль прошел операцию – шунтирование желудочков головного мозга и теперь проходит консервативное лечение. Такой метод лечения одобрил главный нейрохирург Башкирии Шамиль Сафин.

В пресс-службе минздрава Башкирии «Комсомолке» сообщи ли, что сейчас решается вопрос о его переводе в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU