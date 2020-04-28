В Башкирии открыли новый корпус районной больницы
Накануне в селе Языково Благоварского района Башкирии открыли новый хирургический корпус центральной районной больницы. Об этом у себя в социальных сетях сообщил глава республики Радий Хабиров.
В новом корпусе ЦРБ в Языково 35 койко-мест. Раньше больных приходилось размещать в старом здании местного общежития.
- Врачи работали в стеснённых условиях, низкие потолки не позволяли устанавливать современное оборудование, - пишет Хабиров.
Теперь старое общежитие приспособят для самих врачей, чтобы помочь им решить жилищный вопрос. Скоро там сделают ремонт.
В своем посте для социальных сетей Хабиров поздравил с профессиональным праздником работников скорой помощи.
- Понимаю, как тяжело вам сейчас. Но, поверьте, все общество смотрит на вас сейчас с надеждой и благодарностью! Мира и добра вам! Берегите себя! – написал глава Башкирии.
«Комсомольская правда – Уфа» присоединяется к поздравлениям. С днем работников скорой помощи!
ИСТОЧНИК KP.RU