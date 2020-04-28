В Башкирии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось на 61 человека

28 Апр 2020 2020-04-28T11:50:50+03:00

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Федеральный портал «Стопкоронавирус. Рф» представил оперативные данные по распространению опасной инфекции в Башкирии. Всего в республике количество подтвержденных случаев заболевания на 28 апреля 2020 года – 631 человек. За последние сутки был зафиксирован 61 новый случай.

По последним данным из 631 человека с COVID-19 в Башкирии 80 человек были выписаны с полным выздоровлением, 14 пациентов умерли. За последние сутки в регионе не умерло ни одного пациента с подтвержденным диагнозом. Как сообщает федеральный минздрав, выписались с выздоровлением еще восемь человек.

Накануне во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что решение о том, будут ли продлевать или отменять режим самоизоляции будет принято в ближайшее время. Он же признал, что в борьбе с распространением коронавируса пока не придумали ничего эффективнее, чем введение режима самоизоляции.

- Завтра или послезавтра мы ожидаем выступление президента нашей страны. На основании выступления и его предложений мы будем принимать решение как мы будем жить дальше, - заявил глава Башкирии в понедельник, 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU