2020-04-28T11:50:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось на 61 человека

Последние данные по распространению коронавируса в республике на 28 апреля 2020 года
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Светлана МакееваФото: Светлана Макеева
Изменить размер текста:

Федеральный портал «Стопкоронавирус. Рф» представил оперативные данные по распространению опасной инфекции в Башкирии. Всего в республике количество подтвержденных случаев заболевания на 28 апреля 2020 года – 631 человек. За последние сутки был зафиксирован 61 новый случай.

По последним данным из 631 человека с COVID-19 в Башкирии 80 человек были выписаны с полным выздоровлением, 14 пациентов умерли. За последние сутки в регионе не умерло ни одного пациента с подтвержденным диагнозом. Как сообщает федеральный минздрав, выписались с выздоровлением еще восемь человек.

Накануне во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что решение о том, будут ли продлевать или отменять режим самоизоляции будет принято в ближайшее время. Он же признал, что в борьбе с распространением коронавируса пока не придумали ничего эффективнее, чем введение режима самоизоляции.

- Завтра или послезавтра мы ожидаем выступление президента нашей страны. На основании выступления и его предложений мы будем принимать решение как мы будем жить дальше, - заявил глава Башкирии в понедельник, 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В Башкирии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось на 61 человека
Телеканал БСТ запускает проект «Бессмертный полк. Фотоальбом».
«Хотим вернуться к семьям здоровыми»: вахтовиков из Башкирии удерживают на объекте из-за коронавируса
Ильдар Абдразаков стал папой в пятый раз
В Башкирии нашли тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах
В Уфе на перекрестке столкнулись две легковушки, два человека пострадали
Митрополит Никон призвал верующих Башкирии не ходить на кладбища в родительских день
Власти Башкирии поддержат бизнес на 30 млрд рублей
В Башкирии обнаружили перевернутую лодку пропавших рыбаков
«У Ранэля пошло кровоизлияние в опухоль»: 19-летний парень из Башкирии умирает из-за отсутствия врачей и оборудования
«Не дадим замять ситуацию»: уфимец, обвинивший РКБ в смерти матери от коронавируса, ищет близких других погибших