Ильдар Абдразаков стал папой в пятый раз

28 Апр 2020 2020-04-28T09:51:16+03:00

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В последних числах апреля всемирно известный бас, народный артист Башкирии и Татарии Ильдар Абдразаков должен был принимать участие в премьерной постановке ««Дон Карлос» Джузеппе Верди в Баварской государственной опере в Германии. Но пандемия коронавирусной инфекции перенесла все премьеры на неопределенный срок. Зато знаменитый бас смог присутствовать при рождении сына, появившегося на свет в одной из частных московских клиник. Новорожденный малыш, которого назвали Амиром в честь дедушки - отца артиста, известного уфимского режиссера Амира Абдразакова, чье имя носит киностудия «Башкортостан», стал пятым ребенком 43-летнего певца.

В браке со своей нынешней женой 33-летней Марикой, у певца родилось уже трое детей: кроме новорожденного сына у супругов есть еще две девочки-погодки - трехлетняя Риана и двухлетняя Александра. Кроме того, в предыдущих браках у артиста родилось еще двое детей - 18-летняя дочь Эльвира, которую родила солистка Мариинского театра Ольга Трифонова и 17-летний сын Владимир-Амир от народной артистки России Ольги Бородиной. Таким образом, с рождением младшего сына башкирский бас стал одним из самых многодетных отцов среди российских оперных певцов.

Большое семейство живет на несколько городов: старшие дети Ильдара учатся в Санкт-Петербурге, а дочка Марики от предыдущего брака, девятилетняя Стефания, которой артист заменил родного отца, ходит в школу в Москве. Режим самоизоляции из-за карантинных мер, введенных в столице в рамках сдерживания распространения коронавирусной инфекции, семейство Абдразаковых соблюдало в загородном доме под Москвой, чтобы максимально обезопасить находящуюся на последнем месяце беременности супругу артиста. Роды прошли без осложнений: мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Новостью о пополнении в семействе Ильдар и Марика поделились и с поклонниками, выложив в Инстаграме трогательные фото крошечной ручки новорожденного, который держится за пальцы родителей.

- Сынок, добро пожаловать в этот мир. Любимая, спасибо за наследника!!! - подписал снимок счастливый отец большого семейства.

ИСТОЧНИК KP.RU