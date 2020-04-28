2020-04-28T08:56:40+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах

Случай произошел в Нефтекамске
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нефтекамске под окнами многоэтажки обнаружили тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах.

Известно, что несчастный случай произошел в минувшее воскресенье, 26 апреля. Под окнами одной из многоэтажек по улице Социалистической местные жители обнаружили бездыханное тело 26-летней девушки.

Источник «КП-Уфа» сообщил, что погибшая была сильно пьяна. Остается неизвестным, что на самом деле произошло на месте трагедии. Не исключено, что несчастную вытолкнуть из окна квартиры на девятом этаже, где она проживала. Сейчас во всех обстоятельствах истории разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В Башкирии количество больных коронавирусом за сутки увеличилось на 61 человека
Телеканал БСТ запускает проект «Бессмертный полк. Фотоальбом».
«Хотим вернуться к семьям здоровыми»: вахтовиков из Башкирии удерживают на объекте из-за коронавируса
Ильдар Абдразаков стал папой в пятый раз
В Башкирии нашли тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах
В Уфе на перекрестке столкнулись две легковушки, два человека пострадали
Митрополит Никон призвал верующих Башкирии не ходить на кладбища в родительских день
Власти Башкирии поддержат бизнес на 30 млрд рублей
В Башкирии обнаружили перевернутую лодку пропавших рыбаков
«У Ранэля пошло кровоизлияние в опухоль»: 19-летний парень из Башкирии умирает из-за отсутствия врачей и оборудования
«Не дадим замять ситуацию»: уфимец, обвинивший РКБ в смерти матери от коронавируса, ищет близких других погибших