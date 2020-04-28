В Башкирии нашли тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах

28 Апр 2020 2020-04-28T08:56:40+03:00

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В Нефтекамске под окнами многоэтажки обнаружили тело девушки, погибшей при странных обстоятельствах.

Известно, что несчастный случай произошел в минувшее воскресенье, 26 апреля. Под окнами одной из многоэтажек по улице Социалистической местные жители обнаружили бездыханное тело 26-летней девушки.

Источник «КП-Уфа» сообщил, что погибшая была сильно пьяна. Остается неизвестным, что на самом деле произошло на месте трагедии. Не исключено, что несчастную вытолкнуть из окна квартиры на девятом этаже, где она проживала. Сейчас во всех обстоятельствах истории разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU