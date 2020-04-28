В Уфе на перекрестке столкнулись две легковушки, два человека пострадали
Поздно вечером в минувший понедельник, 27 апреля, в Уфе на перекрестке улиц Александра Невского и Кольцевой произошла авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, столкнулись ВАЗ-2115, которым управлял 25-летний житель башкирской столицы и «Kia Cerato», за рулём которого находился 29-летний мужчина.
По данным дорожной полиции, в результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка «Kia» и водитель отечественной легковушки. Они обратились за медицинской помощью.
- Известно, что водитель ВАЗ отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, - заявили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
Всего по данным ведомства за прошедшие сутки в республике произошло пять автомобильных аварий, в которых шесть человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU