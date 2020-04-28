2020-04-28T08:01:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Митрополит Никон призвал верующих Башкирии не ходить на кладбища в родительских день

Сегодня православные всего мира отмечают большой праздник
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Архив «КП»Фото: Архив «КП»
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Сегодня, 28 апреля, православные христиане всего мира отмечают большой праздник – родительский день. В этот день принято посещать могилы своих предков, чтобы почтить их память. В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции и введенного в Башкирии еще 31 марта режима самоизоляции верующих просят остаться дома. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон попросил прихожан не ходить на кладбища.

- Впереди Радоница, когда мы с вами привыкли посещать кладбища, но жизнь иной раз диктует свои права. Как архипастырь, говорю вам: оставайтесь в своих жилищах, - заявил Никон.

Священнослужитель также отметил, что чем лучше верующие будут соблюдать дисциплину, тем быстрее кончится инфекция.

Напомним, ранее власти республики заявили, что будут штрафовать всех, кто посещает храмы во время действия режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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