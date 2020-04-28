2020-04-28T07:27:35+03:00
Экономика

Власти Башкирии поддержат бизнес на 30 млрд рублей

Второй «пакет господдержки» накануне утвердили в правительстве республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В минувший понедельник, 27 апреля, в Уфе состоялось заседание Инвестиционного совета Башкирии. Там было принято решение поддержать малый и средний бизнес еще на 15 млрд рублей. Такую цифру приводит пресс-служба регионального правительства. Вместе с «первым пакетом» поддержки общая сумма составит 30 млрд рублей.

По словам первого вице-премьера башкирского правительства Андрея Назарова, принципиальное условие получения государственной поддержки – сохранение не менее 90% рабочих мест.

Во второй пакет господдржки вошли меры по оказанию помощи швейным и текстильным производствам, предприятиям в сфере бытовых услуг, изготовления мебели, типографий и копировальных и фотосалонов. Для них предусмотрено снижение платежей по патентам и налогам на имущество в два раза.

Как отметили в пресс-службе правительства Башкирии, предприятия-экспортеры получат гранты в размере 10% от экспортных контрактов – такие меры назвали «экспортный кэшбек».

Кроме того, отсрочку от всех региональных налогов на полгода получат предприятия, работающие в сфере регулярных пассажирских перевозок и ЖКХ. Единовременные выплаты в размере одного МРОТ получат самозанятые, которые были вынуждены приостановить работу из-за введенного в Башкирии 31 марта режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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