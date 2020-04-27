«Не дадим замять ситуацию»: уфимец, обвинивший РКБ в смерти матери от коронавируса, ищет близких других погибших

27 Апр 2020 2020-04-27T19:46:22+03:00

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Уфимец Радмир Хайруллин, заявивший, что его мать скончалась от коронавируса после того, как заразилась им в РКБ имени Куватова, написал новое обращение. Как и предыдущее, он опубликовал его на своих страницах в социальных сетях. В посте он призывает откликнуться тех, кто «потерял родных и близких», и пациентов, «которые по вине руководства РКБ остались без надлежащего лечения».

«Не дадим замять эту ситуацию, – пишет Радмир. – Из памяти, уважения и любви к нашим родным, из чувства собственного достоинства в конце концов! Да, я уже не смогу вернуть свою маму, а вам никто не вернёт ваших близких или утраченное здоровье. Но оставить ситуацию так как есть - это значит дать молчаливое согласие. Согласие на то, что с нами так можно».

Мужчина также заявил, что «если мы промолчим – эти руководители продолжат разваливать медицину, замалчивать диагнозы, подделывать анализы и убирать неугодных врачей». Радмир убежден, что если пострадавших будет больше, «на нас не смогут махнуть рукой, нас придется услышать».

В конце своей публикации он призывает не боятся говорить и написать ему «о своей беде».

Напомним, сегодня глава Минздрава Максим Забелин заявил, что ведомство готово по официальному запросу предоставить всю необходимую информацию по летальным случаям в РКБ родственникам погибших или компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU