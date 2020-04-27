2020-04-27T18:06:13+03:00
Общество

В Уфе полностью снят карантин в больнице №21

В пяти лечебных учреждениях ограничительные меры все еще активны
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Больница находилась на карантине с 13 апреляБольница находилась на карантине с 13 апреля
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В Уфе сегодня, 27 апреля, закончился карантин в городской клинической больнице №21. Об этом доложил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве.

«Все необходимые противоэпидемические мероприятия выполнены, и с 9 утра ограничения сняты. Больница работает в штатном режиме во всех отделениях и корпусах», – сообщил Забелин. Больница №21 была закрыта 13 апреля. Ее работа возобновили по истечении 14-ти дней.

В настоящий момент, по данным Роспотребнадзора, на карантине частично остаются республиканской онкодиспансер (с 13 апреля закрыты два отделения, Белебеевская ЦРБ (с 7 апреля закрыто отдельное здание ЦРБ, а с 17 – хирургической корпус) и Кармаскалинская (с 23 апреля закрыты три отделения) и Балтачевская ЦРБ. Под полным ограничением из-за карантинных мероприятий все еще находится клиническая больница №1 в Стерлитамаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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