Житель Башкирии убил приятеля на глазах друзей и убежал

27 Апр 2020 2020-04-27T18:47:33+03:00

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44-летний сельчанин из Башкирии жестоко расправился с приятелем на глазах своих друзей.

Известно, что 26 апреля несколько мужчин собрались в одном из частных домов в Бакалинском районе республики и начали распивать алкоголь. Во время вечеринки хозяин дома неожиданно схватил нож и на глазах друзей ударил одного их гостей в грудь. Несчастный погиб от одного удара.

Источник «КП-Уфа» сообщает, что вместо того, чтобы вызвать полицию и медиков, убийца решил сбежать. Сейчас стражи порядка разыскивают мужчину, причастного к убийству.

ИСТОЧНИК KP.RU