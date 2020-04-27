В Башкирии обнаружили перевернутую лодку пропавших рыбаков

27 Апр 2020 2020-04-27T21:05:12+03:00

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В Башкирии обнаружили перевернутую лодку двух рыбаков, пропавших накануне.

Как стало известно «КП-Уфа» от источника, знакомого с ситуацией, вечером 24 апреля двое безработных жителей села Павловка отправились на рыбалку на местное водохранилище на своем УАЗе. После этого мужчин так никто и не видел.

Вскоре поисками рыбаков занялись полицейские. Автомобиль, на котором уехали мужчины, обнаружили рядом с водоемом. В самом водохранилище стражи порядка нашли перевернутую деревянную лодку рыбаков. Остается неизвестным, где сейчас находятся мужчины и живы ли они.

ИСТОЧНИК KP.RU