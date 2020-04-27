2020-04-27T16:45:51+03:00
Общество

Власти Башкирии назвали три района, в которых есть проблемы с вывозом мусора

Жалобы продолжают поступать от жителей Уфимского и Иглинского районов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Проблемы с вывозом мусора сохраняются и в башкирской столицеПроблемы с вывозом мусора сохраняются и в башкирской столицеФото: Евгения ГУСЕВА
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Стало известно, в каких районах Башкирии есть серьезные проблемы со своевременным вывозом мусора. В «лидерах» антирейтинга – Уфа, Уфимский и Иглинский районы. Список, основанный на жалобах местных жителей в соцсетях, был озвучен во время заседания в режиме видеоконференции, которое провел министр ЖКХ Борис Беляев.

Тем временем анализ обращений населения показал, что общее количество жалоб по вопросам «мусорной» реформы снижается. Беляев поручил усилить контроль за качеством фотофиксации по вывозу ТКО в городах и селах – «чтобы у исполнителей не было даже малейшего соблазна халатно отнестись к своим обязанностям».

ИСТОЧНИК KP.RU

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