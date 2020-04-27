Власти Башкирии назвали три района, в которых есть проблемы с вывозом мусора

27 Апр 2020 2020-04-27T16:45:51+03:00

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Стало известно, в каких районах Башкирии есть серьезные проблемы со своевременным вывозом мусора. В «лидерах» антирейтинга – Уфа, Уфимский и Иглинский районы. Список, основанный на жалобах местных жителей в соцсетях, был озвучен во время заседания в режиме видеоконференции, которое провел министр ЖКХ Борис Беляев.

Тем временем анализ обращений населения показал, что общее количество жалоб по вопросам «мусорной» реформы снижается. Беляев поручил усилить контроль за качеством фотофиксации по вывозу ТКО в городах и селах – «чтобы у исполнителей не было даже малейшего соблазна халатно отнестись к своим обязанностям».

ИСТОЧНИК KP.RU