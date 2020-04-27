Пьяная женщина из Башкирии заявила об ограблении, после этого ее оштрафовали за нарушение самоизоляции
20-летний парень из Стерлитамака ограбил женщину, которую встретил на улице посреди ночи.
Известно, что преступление произошло ночью 25 апреля. Молодой человек на улице Менделеева встретил 32-летнюю женщину, которая была пьяна. Парень решил воспользоваться состоянием незнакомки, попросил у нее телефон и убежал с ним в неизвестном направлении. Потерпевшая тут же обратилась в полицию.
Источник «КП-Уфа» сообщил, что воришку нашли уже к утру. По факту кражи возбудили уголовное дело. Парня отпустили под подписку о невыезде.
Любопытно, что в отношении обоих участников истории стражи порядка выписали протоколы за нарушение самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU