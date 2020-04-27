Житель Башкирии зарубил любовницу топором и покончил с собой

27 Апр 2020 2020-04-27T15:50:12+03:00

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В башкирском городе Сибае местный житель зарубил топором любовницу, а затем покончил с собой.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», связанный труп 56-летний женщины был обнаружен на территории личного хозяйства вечером, 25 апреля. На теле погибшей, покрытом резаными ранами, не было верхней одежды. В ходе осмотра сарая правоохранители нашли труп убийцы – сожителя несчастной. 52-летний мужчина покончил с собой.

СК Башкирии возбудил уголовное дело по статье «убийство». Следователи рассказали подробности инцидента.

«Между сожителями произошел конфликт, во время которого мужчина нанес 56-летней женщине несколько ударов топором по голове, от которых последняя скончалась на месте. После содеянного подозреваемый позвонил дочери потерпевшей и попросил приехать, а затем свел счеты с жизнью. Приехав домой, дочь убитой обнаружила тело своей матери, после чего обратилась в полицию», – рассказали правоохранители.

Сейчас следователи допрашивают знакомых и членов семьи подозреваемого и потерпевшей.

Напомним, похожий случай произошел почти неделю назад в другом башкирском городе – Октябрьском. Там мужчина убил свою любовницу, спрятал ее тело в холодильник и свел счеты с жизнью, оставив предсмертную записку.

ИСТОЧНИК KP.RU