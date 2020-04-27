2020-04-27T15:27:04+03:00
Происшествия

Под Уфой пьяный водитель по пути с кладбища опрокинул автобус в кювет

Дорожный инцидент произошел в селе Октябрьский
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Уфимском районе Башкирии пьяный водитель автобуса угодил в кювет по пути с кладбища. Инцидент произошел сегодня утром, 27 апреля, в селе Октябрьский, сообщает республиканская ГИБДД.

«41-летний уфимец за рулём автобуса «Газель» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. При медицинском освидетельствовании у водителя было установлено алкогольное опьянение», – рассказали полицейские. Известно, что водитель вместе со своим 33-летним пассажиром возвращался с кладбища. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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