Под Уфой пьяный водитель по пути с кладбища опрокинул автобус в кювет

27 Апр 2020 2020-04-27T15:27:04+03:00

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В Уфимском районе Башкирии пьяный водитель автобуса угодил в кювет по пути с кладбища. Инцидент произошел сегодня утром, 27 апреля, в селе Октябрьский, сообщает республиканская ГИБДД.

«41-летний уфимец за рулём автобуса «Газель» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. При медицинском освидетельствовании у водителя было установлено алкогольное опьянение», – рассказали полицейские. Известно, что водитель вместе со своим 33-летним пассажиром возвращался с кладбища. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU